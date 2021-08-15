Тринадцать человек погибли при взрыве грузовика в Пакистане

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По меньшей мере 13 человек погибли, несколько пострадали при взрыве грузового автомобиля в городе Карачи на юге Пакистана. Об этом сообщил в воскресенье, 15 августа, местный канал Geo TV.

Власти полагают, что произошла атака с применением гранаты. В настоящее время двое пострадавших в критическом состоянии.

В правоохранительных органах отметили, что не могут сказать, кто стоял за трагическим происшествием.

— Это могли быть семейные разногласия, в чем мы пытаемся удостовериться, или это мог быть террористический акт, — сказали полицейские.

Они добавили, что пока рано делать точные выводы.

Десять человек погибли при взрыве цистерны с нефтью в Ливане. По предварительной информации, около ста человек могли пострадать при взрыве. Трагедия произошла в Аккаре, на севере страны.