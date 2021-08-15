Путин подписал указ о награждении военных, погибших при крушении самолета Бе-200 в Турции

Фото: Администрация президента РФ

Военных, погибших при крушении пожарного самолета Бе-200 в Турции, посмертно наградят орденом Мужества. Указ об этом в воскресенье, 15 августа, подписал президент России Владимир Путин.

Награждены Владислав Беркутов, Вадим Карасев, Евгений Кузнецов, Николай Омельченко и Юрий Чубаров.

Текст документа опубликован на сайте Кремля.

В субботу, 14 августа, пожарный самолет Бе-200 потерпел крушение в горах в районе турецкого города Кахраманмараш. Борт был арендован Турцией у России для тушения лесных пожаров. В самолете находилось восемь человек экипажа, все они погибли.

После случившегося турецкое военное ведомство отправило к месту трагедии вертолет и самолет ВВС. Сейчас на месте крушения ведутся поисково-спасательные работы. По предварительным данным, самолет не смог набрать нужную для забора воды высоту. Эту версию оценил главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов.

Путин выразил соболезнования родным и близким погибших при крушении Бе-200. Он отметил, что экипаж действовал в очень сложных условиях и до конца исполнил свой человеческий и профессиональный долг. Путин добавил, что понимает: в каждую семью погибших пришло горе.