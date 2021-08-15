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Московские медики за сутки вылечили от коронавируса почти 2,5 тысячи человек

Михаил Алимов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Московские медики за сутки вылечили от коронавируса почти 2,5 тысячи человек
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

За сутки от коронавируса вылечились 2 454 москвича. Об этом в воскресенье, 15 августа, сообщает «Оперштаб Москвы».

Московские медики за сутки вылечили от коронавируса почти 2,5 тысячи человекФото: 15.08.21/Оперштаб

Таким образом общее число выздоровевших за время пандемии составляет 1 410 177.

За сутки заболели еще 1954 человека. При этом в больнице оказались 614. К аппарату ИВЛ подключены 329 пациентов. Умерли 58 заболевших, говорится в сообщении Telegram-канала Оперштаба.

Главный врач подмосковной больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что в стране наблюдается снижение количества заболевших и госпитализированных из-за коронавирусной инфекции.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что российский препарат для вакцинации от коронавирусной инфекции «Спутник V» показывает наиболее эффективные результаты по профилактике от штамма «дельта».

Вакцинация от COVID-19 проходит во всех регионах страны. Минздрав России в августе прошлого года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики коронавируса. Этот препарат НИЦЭМ имени Гамалеи получил название «Спутник V». Также в России появились вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». В начале мая 2021 года появилась информация о регистрации четвертой российской вакцины — «Спутник Лайт».

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