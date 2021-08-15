Синоптик рассказал, из-за чего возник «торнадо» над Санкт-Петербургом

Фото: Youtube-канал / Александр Головатый

Жители Санкт-Петербурга 14 августа могли наблюдать, как вечером закручивались тучи над городом, превращаясь в самый настоящий «торнадо». Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что это было за погодное явление.

— Это процесс развития кучевого дождевого облака. Сейчас можно говорить, что это «суперъячейка». Там сильные ливни под облаком видны. Возможно, были гроза и шквалистый ветер, — рассказал он «Невским Новостям».

Видео природного явления смог заснять один из очевидцев.

Недавно климатолог рассказал, как правильно вести себя во время настоящего смерча. Если человек находится в ветхой постройке, лучше сразу из нее выйти и лечь на землю. Он также добавил, что не думает, что на территории России могут образоваться смерчи, способные поднять и куда-либо забросить лежащего на земле человека. При этом он не исключил, что в ХХ веке и в далеком прошлом такие случаи были.

Как объяснил климатолог, существует карта частоты торнадо и смерчей. Ее составили ученые Института физики атмосферы РАН. В ней представлена вся необходимая и актуальная информация о самых опасных районах.