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«Луна и Солнце поддержат»: астрологи назвали день в августе, в который стоит начать новую жизнь

Виктория Непомнищева

Общество
«Луна и Солнце поддержат»: астрологи назвали день в августе, в который стоит начать новую жизнь
Кадр из фильма «Обещать — не значит жениться»

Половина последнего летнего месяца позади. Грядущая неделя подготовила множество сюрпризов для представителей зодиакального круга. Астрологи отмечают, что 16 августа — один из самых «перспективных и позитивных» дней этого лета. По мнению экспертов, этот день очень подходит для тех, кто решил начать жизнь с чистого листа, так как растущая Луна и Солнце во Льве их поддержат, передает «МИР 24».

Предстоящий понедельник подходит для новых начинаний в личной жизни и деловой сфере. Астрологи отмечают, что наступит благоприятное время для свадьбы или встречи со своей судьбой. Эксперты рекомендуют смело двигаться вперед, мечтать и строить планы на будущее. Космические силы окажут помощь трудолюбивым и ответственным людям.

Например, этот день подходит тем, кто давно мечтал сменить работу. По мнению астрологов, самое время заняться поиском места, где человек сможет себя реализовать. Отмечается, что ходить на собеседования и откликаться на вакансии можно в течение всей рабочей недели.

Также астрологи рассказали, чем 16 августа запомнится каждому знаку зодиака в отдельности. Овны смогут удивиться собственным способностям. Тельцам пообещали, что какая-то важная тема в их жизни перейдет в более позитивное русло. Близнецов ждет интересное знакомство, способное перерасти в нечто большее. А к Ракам удача сама так и плывет в руки, и астрологи советуют смело использовать этот шанс.

Львам рекомендуют особенно обратить внимание на романтику и творчество, которые наполняют их радостью. Дев ожидает множество интересных дел, кроме того, они смогут укрепить свое здоровье. Весов ждут изменения в жизни к лучшему, так как Венера переходит в их знак. Скорпионам звезды советуют смело идти на риск, так как потом будет что отметить. Стрельцы 16 августа смогут решить семейные проблемы. Козероги притянут к себе удачу, если будут пребывать в хорошем расположении духа. Водолеи смогут разобраться с давно образовавшимися трудностями. А Рыбам астрологи советуют побороть лень и прокрастинацию и начать действовать.

Источник: mir24.tv.

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