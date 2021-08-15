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«Боль не утихнет никогда»: дочь Легкоступовой опубликовала видео в память о матери

Виктория Непомнищева

Общество
«Боль не утихнет никогда»: дочь Легкоступовой опубликовала видео в память о матери
Фото: instagram.com/legkostupovavalentina

Со смерти советской и российской певицы Валентины Легкоступовой прошел год. Ее дочь Анэтта Бриль опубликовала редкие архивные кадры со знаменитой мамой. Таким образом она решила почтить ее память.

Публикацию девушка сопроводила трогательными словами.

— Ровно год прошел с того момента, как наша семья пережила страшную, невосполнимую утрату. Утрату, боль от которой не утихнет никогда, — написала Бриль.

Кроме того, она выразила уверенность, что Легкоступова будет всегда рядом, «будто незримый дух», передают «Невские новости».

— Я знаю, что мама рядом. Я знаю, что она смотрит на нас оттуда сверху. Помогает. Иногда любя ругает. Но ее любовь и незримое присутствие я чувствую. И буду чувствовать всегда, — отметила Бриль.

Подписчиков Бриль восхитил опубликованный ролик. Они посочувствовали дочери артистки и оставили под публикацией слова поддержки.

«Помним и любим замечательную лучезарную Валентину Легкоступову»; «Светлая память вашей мамочке»; «Я плакала…»; «Дорогая девочка! Потеря мамы - самая большая потеря, если не говорить о потере детей.»; «Крепитесь, она конечно же в раю», — написали они.

Смерть известной певицы Валентины Лекгоступовой трагична и окутана таинственными обстоятельствами. Дочь певицы обнаружила травмированную мать и ее мужа в состоянии алкогольного опьянения 14 августа 2020 года. В тот же день певица ушла из жизни в возрасте 54 лет после госпитализации с отеком мозга. Ее похоронили 20 августа на Троекуровском кладбище в Москве. Родственники певицы винят в трагедии ее супруга яхстмена Юрия Фирсова, который, по их мнению, мог избивать супругу.

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