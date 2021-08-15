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Тело мужчины с огнестрельными ранениями нашли на Кутузовском проспекте

Полина Долганова

Происшествия
Тело мужчины с огнестрельными ранениями нашли на Кутузовском проспекте
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Москва, Кутузовский проспект Карта всех событий

Тело застреленного мужчины нашли на западе Москвы. Об этом в воскресенье, 15 августа, сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета РФ по городу Юлия Иванова.

По данным следствия, тело мужчины с огнестрельными ранениями обнаружили недалеко от жилых домов на Кутузовском проспекте в ночь с 14 на 15 августа. Погибшему было 28 лет.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Незаконный оборот оружия», добавили в ведомстве.

В настоящее время на месте обнаружения тела работают сотрудники Следственного комитета и криминалисты. Они устанавливают обстоятельства произошедшего.

До этого тело другого мужчины было обнаружено в туалете одного из заведений общественного питания в столичном районе Кунцево. Об этом в субботу, 14 августа, рассказали источники в городских экстренных службах. По их словам, мертвого мужчину нашли в ресторане фастфуда по улице Ельнинской, дом 23.

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