Шведский полицейский объяснил, как уличить собеседника во лжи

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Шведский полицейский Ула Крунквист назвал способ, который помог ему вывести лжеца на чистую воду в ходе допроса.

По словам специалиста, уверенность любого человека в том, что его собеседник врет, не должна превышать 55 процентов, потому как безотказно работающих способов уличить лжеца в обмане просто не существует. Однако, чтобы распознать вранье, можно прибегнуть к некоторым хитростям.

Так, например, Крунквист рассказал, что он допрашивает подозреваемых в конце расследования дела, когда у правоохранительных органов собрано наибольшее количество сведений.

Для начала преступник должен рассказать свою версию событий самостоятельно, а затем полицейский начинает задавать ему свои вопросы. В этом случае собеседнику приходится придумывать ответы по ходу дела. Такой способ позволяет проанализировать поведение человека, когда он говорит заранее заготовленную информацию и когда придумывает факты спонтанно.

Факты являются главным инструментом в разговоре со лжецом. Эксперт подытожил, что полагаться только на собственную интуицию в этом вопросе нельзя, так как ошибка может привести к плачевным последствиям, передает New Inform.