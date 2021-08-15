Названо различие течения коронавирусной инфекции с вакциной и без нее

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Собеседники французского издания Le Figaro объяснили, в чем состоит основная разница между заболеванием коронавирусной инфекцией у привитых пациентов и у тех, кто не сделал прививку от COVID-19.

По словам работника детской клиники Necker Клода Аньеса-Рейно, после вакцинации организм человека, как правило, реагирует на введенный препарат. Если прививка была сделана правильно, то даже при заболевании COVID-19 человек перенесет инфекцию в более легкой форме, нежели тот, кто отказался прививаться.

Кроме того, в организм привитого и непривитого пациентов попадает одинаковая вирусная нагрузка, которая у вакцинированного человека будет уменьшаться гораздо быстрее, чем у того, кто не привился.

Отмечается, что именно такого эффекта добивались разработчики вакцины.

Авторы публикации подытожили, что индийским штамм коронавируса «дельта» снизил эффективность вакцин, однако не на сто процентов. Так, например, эффективность препарата от коронавирусной инфекции Pfizer снизилась всего на три процента — с 97 до 94, передает «Невские новости».

Один из вариантов коронавируса B.1.617 впервые обнаружили в Индии в октябре 2020 года. Три его новых вариации — B.1.617.1, B.1.617.2 («дельта») и B.1.617.3 — были выявлены позже. Штамм «дельта» распространился на территории многих государств.

Врачи установили, что индийский штамм коронавируса «дельта» может проявляться в виде расстройства желудочно-кишечного тракта. Основными симптомами заболевания индийским штаммом коронавируса являются насморк, боль в горле и головная боль. Среди самых опасных отмечают образование тромбов. Также сообщалось, что данный штамм коронавируса более агрессивный, а вызванная им болезнь протекает быстрее.

В России зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона». По состоянию на 6 августа полный курс вакцинации от коронавируса прошли более 30 миллионов россиян. Лидерами по охвату населения вакцинацией являются Москва, Подмосковье, Белгородская область, Республика Тыва, а также Тюменская область.