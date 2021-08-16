Эксперт рассказал, как устроиться на работу мечты в Санкт-Петербурге

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Недавно выяснилось, что в Санкт-Петербурге востребованы высококвалифицированные специалисты разных возрастов. Так, например, пенсионеры смогут рассчитывать на зарплату до 150 тысяч рублей на таких вакансиях, как врач УЗИ или орнитолог.

Вопрос «Как найти работу?» рано или поздно встает перед каждым. Люди заинтересованы в поисках хорошей вакансии. Для большинства поиск работы становится непростым периодом, который может растянуться надолго.

Основатель и президент сервиса по поиску работы SuperJob Алексей Захаров рассказал, что в поисках работы многое зависит от позиции, на которую претендует соискатель. Но есть и универсальные правила, которые подойдут для людей во всех мегаполисах. На рынке труда можно выделить четыре сегмента, и в каждом из них есть свои особенности поиска работы.

— Самая большая категория соискателей — на массовые позиции. К ним относится торговый персонал (менеджеры по продажам, торговый персонал и прочие); страховые агенты, рабочие, сотрудники отелей, ресторанов и кафе — список довольно объемный. Представители массовых профессий в Санкт-Петербурге, как правило, не имеют больших проблем с поиском работы. Найти работу им проще других, потому что конкуренция невысокая. Сами вакансии они ищут просто: на платформах по поиску работы или приходят напрямую к работодателю и заполняют анкету для трудоустройства на месте, — чаще всего так устроено в общепите и сетевом ритейле, — сообщил эксперт.

Следующая большая группа соискателей в Петербурге — это профессионалы с узкой компетенцией, которые работают в конкретной сфере и обладают уникальными навыками. К примеру, методы работы маркетолога в интернет-магазине и маркетолога на машиностроительном предприятии отличаются и навыки у таких специалистов будут разными. Программисты разных специализаций тоже не взаимозаменяемы, хоть и получили похожее базовое образование.

Захаров отметил, что конкуренция среди узких специалистов невысокая, но и идеально подходящих вакансий в Санкт-Петербурге для них тоже немного. Как показывает практика, работодатели ожидают от специалиста владения конкретными навыками, которые нужны компании. Как правило, такие профессионалы хорошо владеют инструментами поиска работы и часто устраиваются на работу «по знакомству» благодаря связям в профессиональной среде.

Еще одна группа специалистов — те, которых нужно знать в лицо. Для таких сотрудников важны не только профессиональные, но и личные качества или внешность. Среди них: личный тренер, персональный ассистент, секретарь-референт, личный помощник, фитнес-инструктор,гувернантка и представители сферы искусства и развлечений. По словам специалиста, это высококонкурентная сфера. Такие соискатели ищут работу на профильных ресурсах и в группах в социальных сетях, а также знакомства и личные рекомендации для трудоустройства здесь значат больше, чем у других специалистов.

По словам Захарова, сложнее всего искать работу топ-менеджерам, научным работникам, сотрудникам СМИ и другим работникам интеллектуального труда. Им приходится тяжелее всех: конкуренция на рынке в их областях высокая и на собеседования приглашают немногих. Работодатели внимательно читают резюме, которое должно быть оформлено на высшем уровне, и запрашивают рекомендации, знакомятся с профилями кандидатов в социальных сетях, изучают их профессиональные достижения по открытым источникам. Секрет успешного трудоустройства для таких людей в Санкт-Петербурге — пользоваться всеми каналами поиска работы. Нужно использовать свои профессиональные связи, не забывать о возможностях профильных групп в соцсетях, передает портал «Невские Новости».

Число удаленных вакансий в столичной службе занятости выросло на 70 процентов. Количество таких предложений сейчас около 23 тысяч.