Тело пятого погибшего при крушении вертолета Ми-8 подняли на Камчатке
Спасатели подняли в понедельник, 16 августа, со дна Курильского озера и доставили на берег тело пятого человека, который погиб при крушении вертолета Ми-8 на Камчатке.
Операцию по поднятию из воды тел погибших проводят при помощи глубоководных аппаратов и водолазов.
В настоящее время работы на озере продолжаются, сообщает ТАСС.
Вертолет Ми-8 упал в Курильское озеро на территории Кроноцкого заповедника на Камчатке. Он следовал из поселка Николаевка-2 к вулкану Ходутка. В вертолете находились три члена экипажа и 13 туристов, включая ребенка. Восемь человек выжили, четверо из них получили травмы.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
14 августа сообщалось, что специалисты подняли из воды тела троих погибших при крушении и доставили на берег.
Приоритетными версиями крушения являются техническая неисправность и ошибка пилотирования. По данным информированного источника, экипаж воздушного судна пытался выполнить посадку в условиях тумана и упал в озеро.
Последнюю информацию о трагедии и версиях случившегося читайте в материале «Вечерней Москвы».