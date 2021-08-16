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Тело пятого погибшего при крушении вертолета Ми-8 подняли на Камчатке

Юлия Курганова

Происшествия
Тело пятого погибшего при крушении вертолета Ми-8 подняли на Камчатке
Фото: youtube.com

Спасатели подняли в понедельник, 16 августа, со дна Курильского озера и доставили на берег тело пятого человека, который погиб при крушении вертолета Ми-8 на Камчатке.

Операцию по поднятию из воды тел погибших проводят при помощи глубоководных аппаратов и водолазов.

В настоящее время работы на озере продолжаются, сообщает ТАСС.

Вертолет Ми-8 упал в Курильское озеро на территории Кроноцкого заповедника на Камчатке. Он следовал из поселка Николаевка-2 к вулкану Ходутка. В вертолете находились три члена экипажа и 13 туристов, включая ребенка. Восемь человек выжили, четверо из них получили травмы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

14 августа сообщалось, что специалисты подняли из воды тела троих погибших при крушении и доставили на берег.

Приоритетными версиями крушения являются техническая неисправность и ошибка пилотирования. По данным информированного источника, экипаж воздушного судна пытался выполнить посадку в условиях тумана и упал в озеро.

Последнюю информацию о трагедии и версиях случившегося читайте в материале «Вечерней Москвы».

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