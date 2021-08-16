Немецкий политик оценил последствия отказа ФРГ от «Северного потока — 2»

Фото:Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Отказ от газопровода «Северный поток — 2» будет означать конец Германии как развитой промышленной державы. Об этом заявил сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Йорг Мойтен.

Он отметил, что отказ канцлера Ангелы Меркель от использования ядерной энергетики привел к критической ситуации в энергетической отрасли в стране.

— Таким образом, на мой взгляд, сложилась ситуация, в которой «Северный поток — 2» стал незаменим для такой промышленно развитой страны, как Германия, — сказал политик в интервью «Известиям».

По словам Мойтена, в случае победы на парламентских выборах партии «Зеленые», которая выступает против «Северного потока — 2», новое правительство может оказаться «настолько идеологически слепым», что «перережет эту жизненно важную для ФРГ артерию».

Политик подчеркнул, что последствием этого шага будет конец Германии как развитой промышленной страны.

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» прокладывают от побережья России до Германии через Балтийское море. Против строительства газопровода выступают США, некоторые страны Евросоюза и Украина.

В декабре 2019 года американская сторона ввела санкции в отношении «Северного потока — 2». Однако позже, 20 мая 2021 года, в США отказались от санкций против оператора газопровода — компании Nord Stream 2 AG, оставив ограничительные меры в отношении российских компаний и судов.

Лидеры стран Запада считают строительство газопровода политическим решением, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели. Германия выступает за достройку «Северного потока — 2» и отвергает односторонние экстерриториальные санкции США.

4 июня стало известно о завершении укладки труб первой нитки «Северного потока — 2». В этот же день Владимир Путин заявил, что Россия планирует завершить строительство второй нитки за полтора–два месяца. Как уточнил глава Nord Stream AG Маттиас Варниг, закончить работы по укладке газопровода «Северный поток — 2» рассчитывают в конце августа.

21 июля США и ФРГ заключили соглашение о строящемся в настоящее время газопроводе. Заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Виктория Нуланд сообщила, что Германия обязалась добиваться санкций Евросоюза в отношении России, если Москва «будет использовать экспорт энергоресурсов как оружие против европейских стран».