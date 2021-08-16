Многодетным родителям могут начать возвращать средства за обучение детей в вузе

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В Государственной думе предложили возвращать многодетным родителям средства, которые ранее были потрачены ими на обучение ребенка в высшем учебном заведении. С таким предложением выступил депутат Василий Власов.

В копии его письма на имя главы Министерства труда Антона Котякова говорится, что стимулирование рождаемости в России и поддержка семей с детьми являются одними из главных задач власти.

— В связи с этим прошу вас оценить возможность реализации механизма возврата гражданам средств, затраченных на получение образования в среднеспециальных или высших учебных заведениях, — отметил Власов.

В своем письме он также уточнил, что нововведение должно распространяться на родителя троих или более детей, который приобрел статус «многодетного» до наступления возраста 35 лет.

Депутат заключил, что такая инициатива могла бы в значительной степени простимулировать молодых родителей к пополнению в семье, потому как они будут знать, что в будущем у них появится возможность вернуть средства в семейный бюджет, передает RT.

До этого депутаты Государственной думы предложили повысить размер минимальной оплаты труда (МРОТ) до 20 тысяч рублей с 2022 года. С инициативой выступили глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов и несколько депутатов.

В настоящее время МРОТ в целом по стране составляет 12 792 рубля, региональные значения показателя разнятся.