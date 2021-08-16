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Юрист назвал действенный метод борьбы с пьяницами во дворах

Виктория Сикерина

Общество
Юрист назвал действенный метод борьбы с пьяницами во дворах
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Россиянам рассказали, как бороться с лицами, распивающими алкогольные напитки в дворовых территориях. Самый действенный метод — регулярный вызов сотрудников полиции и требование от них добросовестного исполнения своих обязанностей. Об этом рассказал председатель коллегии адвокатов «Корчаго и партнеры» Евгений Корчаго в понедельник, 16 августа.

Юрист отметил, что распитие спиртного в общественных местах подпадает под статью 20.20 КоАП РФ, которая подразумевает штраф от 500 до 1,5 тысячи рублей. Подобными правонарушениями занимается полиция, она должна приезжать по вызову местных жителей и составлять протокол. Главное, чтобы сотрудники зафиксировали факт распития в неположенном месте.

— Чтобы сохранить лавочки и отвадить от вашего подъезда пьяниц, необходимо сделать их пребывание некомфортным. Например, если пьяная компания появится у вас во дворе и захочет весело провести время с алкоголем, необходимо немедленно вызвать полицию, — сказал Корчаго.

Также эксперт подчеркнул, что при вызове сотрудников полиции важно указать точный адрес, а также запомнить номер зарегистрированного обращения. В случае бездействия полиции граждане могут обжаловать их ненадлежащую работу, сообщает РИА Новости.

Он также порекомендовал скооперироваться с соседями, чтобы дежурная часть получила сразу несколько вызовов.

А член Ассоциации юристов России Валентина Бондаренко предупредила сдающих квартиры россиян о неожиданном штрафе. По словам юриста, арендодателям может грозить административный штраф, если они напишут в объявлении, что при сдаче квартиры отдают предпочтение «лицам славянской» или иной внешности.

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