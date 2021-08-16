Выставка «Билет в будущее» открылась в музее «Подпольная типография»

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Музей «Подпольная типография 1905–1906 годов» представляет выставку «Билет в будущее. История аттестата зрелости в России», посвященную истории развития образования в нашей стране и эволюции документа, подтверждающего окончание школы.

Система образования в Российской империи, в основных чертах сложившаяся во второй половине XIX века, сохранилась вплоть до 1917 года. После Октябрьской революции образование претерпело существенные изменения. В 1918 году специальным декретом школа была отделена от церкви. Гимназии и реальные училища ликвидировались, на их месте создавалась единая для всей страны трудовая школа из двух ступеней. Было введено обязательное начальное образование. В годы Великой Отечественной войны деятельность школ не останавливалась.

С 1935 по 1944 год основной документ выпускника школы стал называться аттестатом о среднем образовании. А в 1944 году документу было возвращено дореволюционное название — аттестат зрелости. С 1945 года аттестаты зрелости золотых и серебряных медалистов предоставляли им право поступления в высшие учебные заведения СССР без вступительных экзаменов.

С 1962 года аттестат зрелости вновь стал аттестатом о среднем образовании.

В 1977 году новая Конституция СССР законодательно закрепила осуществление всеобщего обязательного среднего 10-летнего образования.

В современной России документ об окончании средней школы до 2013 года назывался аттестатом о среднем (полном) общем образовании, с 2013 года — аттестатом о среднем общем образовании.

Выставка открыта с 13 августа по 2 сентября, сообщается на сайте музея.