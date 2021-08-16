Три Спаса отметят на природных территориях Москвы

Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Мосприрода с 18 по 27 августа приглашает взрослых и детей принять участие в мероприятиях, посвященных трем Спасам — Медовому, Яблочному и Ореховому. Посетителей ждут мастер-классы, квесты, игры, викторины, конкурсы и экологические занятия.

В среду, 18 августа, в природно-историческом парке «Москворецкий» пройдет тематическое занятие «Плодовые деревья парка», которое завершится мастер-классом «Яблочко» по изготовлению декоративной подставки под горячее.

На следующий день в Битцевском лесу можно принять участие в квесте «Образ яблока в сказках и мифах», в экоклассе в Куркине — в тематическом занятии, приуроченном к Яблочному Спасу, а в заказнике «Зеленоградский» — в экологической интерактивной программе «Дары лета: Спас Медовый, Яблочный, Ореховый».

В заказнике «Долина реки Сетунь» 20 августа состоятся «Зеленая игротека», праздник сбора урожая «Яблочный Спас» и мастер-класс «Наливное яблочко».

В субботу, 21 августа, взрослых и детей ждут в экоцентре «Битцевский лес» на квест «Образ яблока в сказках и мифах» и в экоцентре «Пчеловодство» на мероприятие «Медовый Спас».

В пятницу, 27 августа, в заказнике «Долина реки Сетунь» можно принять участие в «Зеленой игротеке», празднике урожая «Ореховый Спас» и мастер-классе «Готовь сани летом, а телегу — зимой».

Участие в мероприятиях бесплатное по регистрации, сообщается на сайте Мосприроды.