Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Три Спаса отметят на природных территориях Москвы

Ольга Маркова

Развлечения
Три Спаса отметят на природных территориях Москвы
Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Мосприрода с 18 по 27 августа приглашает взрослых и детей принять участие в мероприятиях, посвященных трем Спасам — Медовому, Яблочному и Ореховому. Посетителей ждут мастер-классы, квесты, игры, викторины, конкурсы и экологические занятия.

В среду, 18 августа, в природно-историческом парке «Москворецкий» пройдет тематическое занятие «Плодовые деревья парка», которое завершится мастер-классом «Яблочко» по изготовлению декоративной подставки под горячее.

На следующий день в Битцевском лесу можно принять участие в квесте «Образ яблока в сказках и мифах», в экоклассе в Куркине — в тематическом занятии, приуроченном к Яблочному Спасу, а в заказнике «Зеленоградский» — в экологической интерактивной программе «Дары лета: Спас Медовый, Яблочный, Ореховый».

В заказнике «Долина реки Сетунь» 20 августа состоятся «Зеленая игротека», праздник сбора урожая «Яблочный Спас» и мастер-класс «Наливное яблочко».

В субботу, 21 августа, взрослых и детей ждут в экоцентре «Битцевский лес» на квест «Образ яблока в сказках и мифах» и в экоцентре «Пчеловодство» на мероприятие «Медовый Спас».

В пятницу, 27 августа, в заказнике «Долина реки Сетунь» можно принять участие в «Зеленой игротеке», празднике урожая «Ореховый Спас» и мастер-классе «Готовь сани летом, а телегу — зимой».

Участие в мероприятиях бесплатное по регистрации, сообщается на сайте Мосприроды.

Читайте также:
традициипраздникМосприрода
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Покаяние на краю пропасти

Владимир Платонов
Владимир Платонов

Шанс получить двойной выигрыш

Митрополит Калужский Боровский Климент 
Митрополит Калужский Боровский Климент 

Время, когда легко быть щедрым

Вадим Коженов
Вадим Коженов

Нужен один порядок для всех

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Собраться вместе нам ничто не помешает

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Москаль назвал Зеленского трусом

Юрий Крестинский
Юрий Крестинский

Вакцина доказала эффективность

Все мнения
О проекте