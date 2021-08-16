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Бесплатные экскурсии «Планеты Солнечной системы» пройдут на ВДНХ

Ольга Маркова

Развлечения
Бесплатные экскурсии «Планеты Солнечной системы» пройдут на ВДНХ
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Центр «Космонавтика и авиация» на ВДНХ 18 августа приглашает посетителей принять участие в бесплатных тематических экскурсиях «Планеты Солнечной системы». Мероприятие посвящено 45-летию посадки последней советской автоматической межпланетной станции «Луна-24» на поверхность естественного спутника Земли.

Всего пройдут три экскурсии, на которых их участникам расскажут об особенностях советской миссии «Луна-24» и об истории освоения наших ближайших соседей-планет.

Станция «Луна-24» была запущена 9 августа 1976 года с космодрома Байконур на ракете-носителе «Протон-К». 18 августа она совершила посадку в юго-восточном районе Моря Кризисов. 19 августа с поверхности Луны стартовала взлетная ступень станции с образцами грунта, и через три дня спускаемый аппарат вернулся на Землю. В этом году Россия может вернуться к запуску таких аппаратов. На 1 октября запланирован запуск миссии «Луна-25».

Участие в мероприятии бесплатное по регистрации, сообщается на сайте ВДНХ.

Также в Южном розарии ВДНХ открылась фотовыставка «Сказки в стиле великих художников», где представлены работы молодых иллюстраторов по мотивам творчества признанных мастеров живописи, которые помогут познакомиться с большим миром искусства через знакомые сюжеты любимых сказок. Зрители увидят 16 картин по мотивам творчества великих художников, в том числе «Три поросенка» в стиле Василия Кандинского, «Дюймовочка» в стиле Марка Шагала, «Алиса в Стране чудес» в стиле Сальвадора Дали, «Снежная королева» в стиле Пабло Пикассо.

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