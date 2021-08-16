Телефонный мошенник обокрал двух московских пенсионерок почти на 1,5 миллиона рублей
На востоке Москвы полиция задержала приезжего мужчину, который похитил крупную сумму денег у двух пенсионерок. Об этом в понедельник, 16 августа, «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по столице полковник внутренней службы Владимир Васенин.
По словам представителя ведомства, злоумышленник дважды звонил 87-летней жительнице столицы. В первый раз, не представившись, он угрожал женщине и ее родственникам, требуя снять с банковского счета все сбережения и передать их ожидающему у дома курьеру.
В тот же день мужчина вновь позвонил взволнованной пенсионерке. На этот раз он представился сотрудником полиции и заявил, что такого рода преступники действительно есть, а для того, чтобы помочь полиции их поймать требуется выполнить их условия. Женщина согласилась помочь «полиции» и передала 368 тысяч незнакомцу. Впоследствии, связавшись с близкими, она поняла, что ее обманули.
Спустя некоторое время преступника задержали.
— В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого на Волгоградском проспекте. Им оказался 33-летний приезжий, который выполнял роль перевозчика денежных средств, — рассказал Васенин.
После задержания выяснилось, что мошенник обокрал еще одну пенсионерку. В другом случае он похитил 980 тысяч у 82-летней женщины.
Пожилые жители столицы нередко становятся жертвами мошенников. Так, 27 июля стало известно, что сиделка похитила у пожилой пары свыше 900 тысяч рублей. 21 июля сообщалось о телефонной мошеннице, которая украла у пенсионера почти полмиллиона рублей. А 12 августа в МВД рассказали историю загадочной пропажи более трех миллионов рублей с банковского счета москвича 1939 года рождения.