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Телефонный мошенник обокрал двух московских пенсионерок почти на 1,5 миллиона рублей

Илья Ашуров

Происшествия
Телефонный мошенник обокрал двух московских пенсионерок почти на 1,5 миллиона рублей
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

На востоке Москвы полиция задержала приезжего мужчину, который похитил крупную сумму денег у двух пенсионерок. Об этом в понедельник, 16 августа, «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по столице полковник внутренней службы Владимир Васенин.

По словам представителя ведомства, злоумышленник дважды звонил 87-летней жительнице столицы. В первый раз, не представившись, он угрожал женщине и ее родственникам, требуя снять с банковского счета все сбережения и передать их ожидающему у дома курьеру.

В тот же день мужчина вновь позвонил взволнованной пенсионерке. На этот раз он представился сотрудником полиции и заявил, что такого рода преступники действительно есть, а для того, чтобы помочь полиции их поймать требуется выполнить их условия. Женщина согласилась помочь «полиции» и передала 368 тысяч незнакомцу. Впоследствии, связавшись с близкими, она поняла, что ее обманули.

Спустя некоторое время преступника задержали.

— В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого на Волгоградском проспекте. Им оказался 33-летний приезжий, который выполнял роль перевозчика денежных средств, — рассказал Васенин.

После задержания выяснилось, что мошенник обокрал еще одну пенсионерку. В другом случае он похитил 980 тысяч у 82-летней женщины.

Пожилые жители столицы нередко становятся жертвами мошенников. Так, 27 июля стало известно, что сиделка похитила у пожилой пары свыше 900 тысяч рублей. 21 июля сообщалось о телефонной мошеннице, которая украла у пенсионера почти полмиллиона рублей. А 12 августа в МВД рассказали историю загадочной пропажи более трех миллионов рублей с банковского счета москвича 1939 года рождения.

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