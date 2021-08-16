Дом по реновации в столичном районе Марьина Роща ввели в эксплуатацию

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Шереметьевская улица Карта всех событий

Новый дом на Шереметьевской улице в столичном районе Марьина Роща ввели в эксплуатацию. Об этом рассказали в пресс-службе Департамента строительства Москвы в понедельник, 16 августа.

В ведомстве отметили, что многоэтажка вмещает 120 квартир: 45 однокомнатных и двухкомнатных и 30 трехкомнатных.

Фасады односекционной многоэтажки выполнены в едином стиле с соседними домами и облицованы плитами из керамогранита. Также на доме установлены короба для кондиционеров, застеклены лоджии.

В департаменте строительства подчеркнули, что первый этаж многоквартирного дома будет отдан под коммерческие помещения и объекты культурного значения.

Также в подъезде предусмотрена колясочная и комната для консьержа. Вход в многоэтажку выполнен вровень с поверхностью земли. Такое решение позволяет создать безбарьерную среду для мам с колясками и людей с ограниченными возможностями здоровья. Для обеспечения устойчивости в зимний период времени плитка около подъезда выстлана шершавым материалом.

— Новостройку оборудовали системами охраны входа в здание, оповещения и управления эвакуацией, пожарной сигнализацией, а также видеонаблюдением, — цитирует пресс-службу ведомства агентство городских новостей «Москва».

16 августа сообщалось, что на кадастровый учет поставили пятнадцать домов в ВАО по программе реновации жилищного фонда Москвы.