СК возбудил уголовное дело после гибели шестилетней девочки при пожаре в Подмосковье

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Россия, Московская область, Лыткарино Карта всех событий

Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели ребенка при пожаре в Подмосковье. Об этом в понедельник, 16 августа, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по МО Ольга Врадий.

Возгорание произошло в субботу, 14 августа, в деревне Лыткарино городского округа Солнечногорск. В пожаре погибла девочка в возрасте шести лет. Еще три человека — родители девочки и ее старшая сестра — были госпитализированы.

По словам представителя ведомства, пожар мог произойти из-за неисправности электрооборудования. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

— Следователями и криминалистами ГСУ СК России по Московской области проведён осмотр места происшествия, допрошены свидетели, назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы, — заключила Врадий.

Также по данному делу проводится прокурорская проверка.

Вопиющий эпизод гибели человека при пожаре произошел 11 августа в Новой Москве. Пожилая женщина погибла после того как неизвестные заперли ее с братом в доме, а затем подожгли строение.