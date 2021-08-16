Станция Крюково в 2023 году войдет в состав МЦД-3

Фото: Михаил Колобаев / Вечерняя Москва

Россия, Ленинградское направление, станция Крюково Карта всех событий

Станция Крюково станет частью Московских центральных диаметров — 3 в 2023 году. Об этом сообщили в Департаменте транспорта Москвы в понедельник, 16 августа.

В ведомстве рассказали, что в настоящий момент Крюково масштабно реконструируют. В скором времени здесь появятся платформы с навесами и мост, оборудованный лифтами и эскалаторами.

Помимо этого, вместо старой остановки на станции установят современные, где можно будет совершать пересадки на множество маршрутов наземного общественного транспорта, а в перспективе — на высокоскоростные поезда «Москва — Санкт-Петербург».

Также из-за ремонта на станции Крюково есть некоторые ограничения движения пассажиров. Например, автобусные остановки перенесли на место бывшей парковки, а тоннели заменили временными мостами. О всех изменениях сообщает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Ремонт Крюково продолжится в 2021 и 2022 году. Ежедневный поток пассажиров на станции оценивается в 20 тысяч человек.

В воскресенье, 15 августа, утвердили проект реконструкции еще нескольких станций МЦД-2. В список вошли Серп и Молот, Калитники и Москва Товарная.