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Трамвайное депо имени Н. Э. Баумана в столице планируют реконструировать

Виктория Сикерина

Город
Трамвайное депо имени Н. Э. Баумана в столице планируют реконструировать
Фото: Пресс-служба Москомархитектуры
Россия, Москва, Сельскохозяйственная улица Карта всех событий

Трамвайное депо имени Н. Э. Баумана в Москве ожидает реконструкция. Там обновят внешний облик и установят необходимое оборудование. Об этом сообщил главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов в понедельник, 16 августа.

Он отметил, что невзрачные фасады станут выглядеть более современно, стильно и индустриально.

— Прообразом послужил трамвайный вагон: за основу взят белый цвет, также добавлены акцентные вставки из рыжеватых керамических плиток и цоколь из серого гранита. Стилизованные «составы» выполнят из алюминиевых кассет. При этом архитектурный облик каждого корпуса будет гармонично идентифицирован в соответствии с функциональным назначением, — подчеркнул Сергей Кузнецов.

Трамвайное депо имени Н. Э. Баумана в столице планируют реконструироватьФото: Пресс-служба Москомархитектуры

Общая площадь обновленного трамвайного депо составит 68 тысяч квадратных метров. Территорию и помещения переделают для трехсекционных низкопольных трамваев нового поколения. Помимо этого, в депо отремонтируют административно-бытовую часть и котельную.

Также главный архитектор Москвы отметил, что в Депо имени Н.Э. Баумана построят склад, мойку, насосную станцию, административный и спортивный центры и два пропускных пункта.

Здание физкультурно-оздоровительного комплекса оборудуют для отдыха водителей. Он будет разделен на несколько частей: спортивная, столовая, гараж, бельевая и спальни.

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