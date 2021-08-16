«Они боятся»: эксперт рассказал, почему США хотят лишить Россию статуса рыночной экономики

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России не грозит экономическая дестабилизация от возможного решения США лишить ее экономику статуса рыночной. Об этом заявил директор Центра исследований постиндустриального общества Владислав Иноземцев.

По его словам, такое решение может быть вызвано отношением к российскому проекту «Северный поток — 2».

— Речь идет о том, насколько они боятся европейской зависимости от российского газа. Я думаю, что это мягкий способ давления, но при этом не вижу прямых возможностей превратить это в какой-то серьезный фактор экономической дестабилизации, — сказал эксперт.

Он добавил, что подобное решение исходит от одной конкретной страны, а не от международного сообщества, поэтому каких-то дополнительных санкций в отношении России последовать не должно.

Эксперт подытожил, что в отношении РФ уже неоднократно вводились санкции. Тот факт, является ли экономика в России рыночной, никак не влияет на развитие ситуации, передает ИА «НСН».

С аналогичным мнением ранее выступила экономист Татьяна Куликова.

По ее словам, американцы не рискнут ввести санкции в отношении РФ по тем отраслям, в которых наблюдается товарооборот между Россией и США. Что касается самого расследования, специалист отметила, что оно может быть вызвано вопросами дальнейшего запуска газопровода «Северный поток — 2», потому как президенту США Джо Байдену не удалось ввести санкции в отношении российского проекта.

Минторг США объявил о проведении расследования на предмет соответствия Российской Федерации рыночному статусу. Об этом говорится в публикации официального издания правительства Federal Register. Согласно сообщению ведомства, оно готово принять комментарии по этому вопросу от заинтересованных сторон до 30 августа. Расследование было инициировано на фоне антидемпингового анализа поставок нитрата аммония из РФ.