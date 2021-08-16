Профессор РАН Мажуга: Все больше молодых ученых получают поддержку региональных властей

Ректор Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева Александр Мажуга в химической лаборатории вуза / Фото: Данил Головин / Вечерняя Москва

— В 2021-2024 на поддержку проектов с участием студентов и молодых ученых из Российского научного фонда направят 8,3 млрд рублей. Эти средства позволят расширить список проектов, в которых принимают участие аспиранты и молодых кандидаты наук, — рассказал Александр Мажуга. Также этот шаг поможет повысить результативность научных работ молодых исследователей и поспособствует их закреплению в научной сфере.

В последние годы молодежная наука стала развиваться особенно интенсивно, что еще раз доказывает необходимость содействия молодым ученым на самых разных уровнях. По словам Александра Мажуги, ключевую роль здесь играет система грантов, которая обеспечивает диверсифицированную поддержку молодых ученых вне зависимости от того, к какому ведомству они относятся. Также молодые специалисты могут рассчитывать на помощь со стороны и государства. В последнем случае, речь идет о помощи в приобретении жилья, льготах и компенсации дополнительных затрат

Вместе с тем, как считает ученый, важную роль играет и поддержка на региональном уровне, которая с каждым годом становится все заметнее. Российские регионы предлагают самые разные форматы помощи, которые создают для молодых ученых все условия для занятия наукой. Так, в Самарской области более 500 молодых ученых стали обладателями губернских премий и грантов, 20 грантов на научные исследования аспирантам и кандидатам наук учреждено в Башкирии, новые меры поддержки молодежи в научной сфере разрабатывают парламентарии Курганской области.

Региональные власти пришли к пониманию того, что вложения в науку, в молодых ученых — это инвестиции в будущее, инвестиции в развитие. Это еще раз доказывает, что нынешний год, объявленный в нашей стране Годом науки и технологий, станет отправной точкой для достижения новых высот, уверен профессор РАН.

Сегодня в России работает свыше 154 тысяч молодых ученых, исследования которых являются основой технологического прорыва и достижения национальных целей развития России, связанных с сохранением населения, здоровьем и благополучием людей, с цифровой трансформацией и организацией комфортной и безопасной среды для жизни. Не менее важно и то, что включение России в топ-10 ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок также связано с развитием и поддержкой науки и молодых ученых.