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Мужчина украл десять бутылок пива из магазина на Покровке в Москве

Анастасия Волоснова

Происшествия
Мужчина украл десять бутылок пива из магазина на Покровке в Москве
Фото: sudak.rk.gov.ru
Россия, Москва, улица Покровка, 2/1с1 Карта всех событий

Мужчина без определенного места жительства украл из магазина в центре Москвы десять бутылок пива. Об этом «Вечерней Москве» рассказали в понедельник, 16 августа, в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Инцидент произошел в воскресенье, 15 августа, в магазине по адресу улица Покровка, дом 2/1. Неизвестный мужчина зашел в торговый зал, взял с витрины десять бутылок пива и скрылось в неизвестном направлении, не заплатив за товар.

В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.

При этом 2 августа «ВМ» писала, что москвич-рецидивист похитил из магазина две бутылки водки и пять пачек кофе. По словам администрации магазина, общая сумма похищенного превысила одну тысячу рублей.

В июле «ВМ» сообщала о краже из транспортного средства. Неизвестный проколол колесо у припаркованного автомобиля в центре Москвы, а пока владелец занимался его заменой, выкрал из салона сумку с документами, ноутбуком и 60 тысячами рублей. По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Кража».

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