«Энергия правосудия»: нумеролог рассказала о самых опасных датах в 2021 году

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Определенные дни в 2021 году могу представлять опасность для многих людей. Нумеролог Дарья Томилова назвала даты, в которые стоит быть особенно осторожными в текущем году.

По словам специалиста, опасность может нести восьмое число.

— В контексте нумерологии это может быть восьмой день либо восьмой месяц. Потому что они несут в себе энергию правосудия, — пояснила специалист.

Из-за того что данная энергия несет определенные «трансформационные процессы», также может быть опасен 13-й день. При этом 16-е число может принести разрушительные события и несчастья, а 12-й день или месяц являются олицетворением наказания, рассказала нумеролог.

Томилова уточнила, что нумерология является сложной темой, где невозможно найти банальный ответ. По ее словам, специалисты мунданной астрологии могут выдвинуть лишь теории об опасности отдельных периодов.

— Это могут быть как головные боли у населения, высокое давление, так и стихийные бедствия. И если бы человечеству были подвластны такие прогнозы, то, наверное, люди могли бы предотвратить 80 процентов каких-то апокалипсисов, — отметила нумеролог.

Она пояснила, что в предсказаниях нельзя исключать индивидуальный негативный аспект. Так, некоторые люди могут не заметить опасность, даже находясь рядом с ее очагом, пишет Пятый канал.

До этого нумеролог Григорий Кузнецов рассказал, какими качествами характера отличаются люди, которые появились на свет в считающийся мистическим день — пятницу, 13-го.

По словам Кузнецова, у родившихся в этот день есть большой запас энергии. Их мышление можно назвать цифровым, настроенным на работу в настоящем моменте. Эти люди не стремятся к перфекционизму и не умеют строить стратегии, им следует развиваться в сфере управления в реальном времени.