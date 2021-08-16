Автомобиль насмерть сбил мужчину 32-м километре Киевского шоссе

Фото: pixabay / Maximilian Weber

Россия, Москва, поселение Марушкинское, Киевское шоссе, 32-й километр Карта всех событий

Автомобиль насмерть сбил мужчину на 32-м километре Киевского шоссе. Об этом «Вечерней Москве» рассказали в понедельник, 16 августа, в пресс-службе столичного ГУ МВД по городу.

Инцидент произошел в воскресенье, 15 августа, в 00:25 по московскому времени. Следуя по третьей полосе Киевского шоссе, водитель автомобиля марки «Geely Coolray» наехал на стоящего на проезжей части мужчину.

За пару минут до трагического исхода пострадавший вышел из автомобиля «ГАЗ» на дорогу, так как его машина сломалась. От полученных травм он скончался на месте.

Водителя и пассажира автомобиля «Geely Coolray» также пострадали. Их доставили нарядом скорой медицинской помощи в одну из столичных больниц.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

В воскресенье, 15 августа, на 43-м километре внутренней стороны МКАД загорелся автомобиль. Из-за инцидента была перекрыта одна полоса движения. Также в начале августа сообщалось, что легковушка загорелась на проезжей части в деревне Ямонтово в Новой Москве. Возгорание ликвидировали.