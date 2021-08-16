Прикинувшийся соседом мошенник обманул пенсионерку на 70 тысяч рублей в Москве

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В Москве неизвестный мужчина, прикинувшись соседом, обманул 85-летнюю женщину и украл у нее крупную сумму. Об этом «Вечерней Москве» рассказали в понедельник, 16 августа, в пресс-службе УВД по ЮВАО ГУ МВД России по столице.

Пенсионерке позвонил мужчина, который представился ее соседом. Злоумышленник обманул пожилую москвичку и под предлогом займа похитил у нее 70 тысяч рублей.

Когда женщина опомнилась, было уже поздно. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают подозреваемого.

Пожилые жители столицы нередко становятся жертвами мошенников. Так, 27 июля стало известно, что сиделка похитила у пожилой пары свыше 900 тысяч рублей. 21 июля сообщалось о телефонной мошеннице, которая украла у пенсионера почти полмиллиона рублей.

При этом 12 августа в МВД рассказали историю загадочной пропажи более трех миллионов рублей с банковского счета москвича 1939 года рождения.