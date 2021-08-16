Главу антикоррупционной службы Северо-Западной таможни арестовали по делу о взяточничестве

Фото: Пресс-служба суда / АГН Москва

Дорогомиловский суд Москвы арестовал главу Службы по противодействию коррупции Северо-Западной таможни Максима Розсыпало по делу о получении взятки. Об этом в понедельник, 16 августа, рассказала пресс-секретарь суда Диана Корзухина.

Информация о задержании чиновника появилась в ночь на 16 августа. Тогда же стало известно, что его подозревают в получение взятки на миллион с лишним рублей за растаможку 20 автомобилей.

Розсыпало заключили под стражу на два месяца, до 14 октября. Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пятнадцати лет и штрафа в размере до семидесятикратной суммы взятки.

Резонансный случай задержания высокопоставленного чиновника произошел в прошлом месяце. 20 июля начальник управления ГИБДД Ставропольского края Алексей Сафонов был задержан по подозрению в организации преступного сообщества.

В тот же день сотрудники ГУ СБ МВД и ФСБ провели на территории края спецоперацию, в ходе которой были задержаны семеро подозреваемых. По версии следствия, они получили в качестве взяток более 19 миллионов рублей от водителей и организаторов перевозок для проезда по территории края с нарушениями административного законодательства.