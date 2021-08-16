Пожар произошел в квартире на юге Москвы

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Россия, Москва, Южный административный округ, район Москворечье-Сабурово Карта всех событий

Пожар произошел в квартире жилого дома на юге столицы. Об этом «Вечерней Москве» в понедельник, 16 августа, сообщил источник в экстренных службах.

Инцидент произошел в доме № 43 на Каширском шоссе. По словам источника, площадь возгорания составила пять квадратных метров. Пожар начался на кухне одной из квартир, пострадали личные вещи и мебель. Прибывшие пожарные оперативно ликвидировалии пожар и спасли одного взрослого из помещения. Его осматривают врачи скорой помощи. Из подъезда дома самостоятельно эвакуировались 10–15 человек. О причинах возгорания не сообщается.

13 августа загорелся дом в центре Москвы. Как сообщала ранее «ВМ», в доме 19/1 на Садово-Спасской улице загорелись межэтажные деревянные перекрытия. Возгорание возникло между 4-м, 5-м, 6-м и 7-м этажами. Площадь распространения огня достигала 100 квадратных метров. В связи с этим проводилась эвакуация жильцов. Пожар ликвидировали.