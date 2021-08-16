«Это кошмар»: Максима Галкина возмутил арт-объект в виде кома глины в центре Москвы

Фото: instagram/maxgalkinru

Скульптура Урса Фишера «Большая глина № 4», которую установили в центре Москвы, вызвала возмущение у юмориста Максима Галкина. Он прокомментировал арт-объект в своем Instagram-аккаунте.

Памятник в виде огромного кома глины возвели напротив бывшей электростанции на Болотной площади в Москве. В последний раз скульптуру выставляли во Флоренции в 2017 году. Композиция олицетворяет собой акт созидания и процесс преображения материи в руках художника.

Юморист отметил, что скульптуру ставят в Москве на частные средства, а не на деньги налогоплательщиков. Однако, по мнению звезды, арт-объект не является искусством.

— Это просто выглядит как двенадцатиметровая стопка не очень аккуратного дерьма. Это кошмар, и это современное искусство! — возмутился Галкин.

По его словам, такие художники являются бездарными людьми, которые прячут отсутствие таланта за подобной «свободной формой». Галкин призвал поддерживать талантливых современных скульпторов, а не подобный «кошмар».

При этом директор музея «Гараж» Антон Белов пояснил, что данная скульптура и должна вызывать дискуссию. По его словам, «Большая глина № 4» может привлечь внимание к современному искусству.

В свою очередь главный редактор российской версии издания The Art Newspaper Russia Милена Орлова объяснила, что для понимания данного арт-объекта нужно обладать «минимальной креативностью».

— Это такой образ скульптуры как таковой: есть какая-то масса, из нее должно что-то родиться, — рассказала Орлова порталу BFM.ru.

ГЭС-2 — бывшая электростанция на Болотной набережной. После закрытия здание было передано фонду современного искусства V-A-C. В настоящее время на территории станции создают арт-центр, который должен открыться уже в текущем году.

Также скульптуру «Советская Белоруссия» скоро вернут на станцию метро «Белорусская». Объект находился на станции с 1952 по 1990-е годы. Скульптура стояла на «Белорусской» Кольцевой линии метро рядом с торцовой стеной на платформе. Позже на этом месте началось строительство нового выхода из метро, поэтому скульптуру пришлось убрать.