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Приоритет в социальной газификации получат города — участники проекта «Чистый воздух»

Иван Юминов

Общество
Приоритет в социальной газификации получат города — участники проекта «Чистый воздух»
Фото: pixabay.com

Приоритетный доступ к бесплатному подключению домовладений к газу могут получить 12 городов, входящих в проект «Чистый воздух». Соответствующее поручение президент России Владимир Путин дал Газпрому и Минэнерго в понедельник, 16 августа.

— Минэнерго России совместно с публичным акционерным обществом Газпром с учетом ранее данного поручения о подводке газа до границ негазифицированных домовладений в газифицированных населенных пунктах обеспечить в приоритетном порядке газификацию домохозяйств, расположенных в городах — участниках федерального проекта «Чистый воздух», — говорится в тексте документа.

Доклад необходимо предоставить до 1 октября. До этого Путин в послании Федеральному Собранию поручил в 2021–2022 годах ускорить газификацию домовладений, которые не подключены к внутрипоселковым газопроводам.

Речь идет о догазификации населенных пунктов, где на 1 января 2020 года проложены внутригородские и внутрипоселковые сети, а расстояние от газораспределительной сети до участка не превышает 200 метров, а объем потребления газа не более семи кубометров в час.

В проект «Чистый воздух», рассчитанный до 2024 года, входят Красноярск, Братск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Омск, Норильск, Череповец, Чита, а также Челябинск, отмечает ТАСС.

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