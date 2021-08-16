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Утечка химического вещества произошла в поселке под Екатеринбургом

Иван Юминов

Происшествия
Утечка химического вещества произошла в поселке под Екатеринбургом
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

После утечки химического вещества в поселке Рудный на юге Екатеринбурга не превышена предельно допустимая концентрация (ПДК) вредных веществ. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС в понедельник, 16 августа.

— В 18:50 поступило сообщение о химическом запахе в районе промзоны в муниципальном образовании в поселке Рудный Свердловской области. После замера проб воздуха (превышения — прим. «ВМ») предельно допустимой концентрации вредных веществ не обнаружено. Угрозы жизни и здоровью граждан нет, — говорится в сообщении.

На место инцидента выезжали специалисты инженерно-химической лаборатории специализированной пожарно-спасательной части МЧС, отмечается на сайте ведомства.

2 июля в Ижевске произошел выброс хлора на станции подъема воды. В результате него не было пострадавших, при этом жителям было рекомендовано срочно покинуть территорию.

На месте инцидента работали средства регионального ГУ МЧС, поисково-спасательной службы и республиканского управления Роспотребнадзора.

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