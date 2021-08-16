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Два новых веломаршрута появятся в Санкт-Петербурге в этом году

Михаил Алимов

Общество
Два новых веломаршрута появятся в Санкт-Петербурге в этом году
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В Санкт-Петербурге до конца года появятся два новых веломаршрута. Контракты на их проектирование уже заключены. Об этом сообщили в комитете по транспорту города.

Всего заключено три контракта, но один из маршрутов появится в следующем году. Одна велодорожка на Приморском шоссе пройдет от Музея-усадьбы И. Е. Репина «Пенаты» до дома 448. Ее длина составит 4,6 километра.

Вторая велодорожка пройдет от Петербургского шоссе до бульвара Алексея Толстого. Ее протяженность будет 2,5 километра.

В 2022 году соорудят велодорожку в Пушкинском районе на улице Школьной. Маршрут, протяженностью в километр, должны спроектировать в ноябре, передают «Невские новости».

В июне сообщалось, что велотрассу начали прокладывать между Москвой и Санкт-Петербургом. Строительство уже стартовало на первом участке веломаршрута. Рабочие прокладывают дорогу для велосипедистов на территории от Яхромы до Дубны. Весь проект рассчитан на несколько лет и предполагает как создание велодороги, так и дополнительных мест для ночевки и питания. Велотрасса пройдет вдоль Канала имени Москвы.

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