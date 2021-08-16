Путин утвердил Национальный план противодействия коррупции до 2024 года

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Президент России Владимир Путин утвердил Национальный план противодействия коррупции на 2021–2024 годы. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник, 16 августа.

— В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 5 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» постановляю: Утвердить прилагаемый Национальный план противодействий коррупции на 2021–2024 годы, — говорится в тексте документа на сайте.

16 августа Путин также поручил правительству подготовить предложения по предоставлению права пользования участками недр около Байкало-Амурской (БАМ) и Транссибирской железнодорожных магистралей для добычи ископаемых.

Полезные ископаемые можно будет добывать без проведения аукционов на срок действия договоров при использовании их в целях выполнения работ. Речь, как уточняется, идет об участках на территориях, примыкающих к БАМ и Транссибу, а также об организациях, которые заключили договоры с ОАО «РЖД» на проведение работ по строительству или реконструкции объектов инфраструктуры магистралей.