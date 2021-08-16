«Грядет всемирное ополчение»: опубликован прогноз Ванги для России на 2021 год

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России в будущем уготована особая роль, но достичь ее будет нелегко. Такое предсказание оставила болгарская прорицательница Ванга.

— Великая страна встанет с колен и получит главенствующую роль в мире, — именно в этих словах описывала ясновидящая будущее страны.

Россия, по ее словам, способна показать миру путь к спасению, когда тот окажется на грани апокалипсиса. В целом, стране уготована глобальная роль, подчеркивала предсказательница.

Также Ванга предупреждала, что на страну «грядет всемирное ополчение», а численность населения может якобы уменьшиться в 2022 году. При этом прорицательница не стала уточнять, что именно она имела ввиду под этим.

Кроме того, ясновидящая рассказывала, кто сможет спастись в 2021 году от природных катаклизмов, политических кризисов, смертельных болезней и прочих бедствий. Речь идет лишь о тех, кто избавится от злобы и зависти.

Помочь людям не смогут ни деньги, ни слава, а только чистота, приводит слова Ванги «МК».

В начале июля кум ясновидящей Сергей Косторной рассказал об ее новых предсказаниях. Так, чудовищные ливни обрушатся летом на побережье Америки и других стран, близких к морям, с непогодой могут прийти и болезни.

Стоит ожидать локальных войн и неспокойной обстановки, в частности в странах Латинской Америки. Эти процессы Ванга называла «выпадением кровавых дождей».

Однако в целом 2021 год, согласно предсказаниям болгарской ясновидящей, запомнится людям и с позитивной стороны. Россию станут больше уважать на мировой арене, также со страны снимут большинство санкций.