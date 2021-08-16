СК, МВД и ФСБ поручили подготовить правки в коррупционные статьи УК

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Минюст, СК, МВД и ФСБ должны до октября 2022 года подготовить изменения в ряд коррупционных статей Уголовного кодекса (УК). Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник, 16 августа.

— Министерству юстиции РФ подготовить с участием Следственного комитета РФ, Министерства внутренних дел РФ и Федеральной службы безопасности РФ и до 10 октября 2022 года представить предложения: о внесении в статью 289 УК РФ изменения, предусматривающего изменения квалифицирующего признака незаконного участия в предпринимательской деятельности лица, занимающего государственную должность РФ, государственную должность субъекта РФ или главы местного самоуправления, — говорится в тексте документа на сайте.

Кроме того, ведомствам необходимо подготовить предложения по изменениям в статьи УК 204.1 и 291.1. В качестве цели названо устранение диспропорций в наказаниях, так как за посредничество во взяточничестве или в коммерческом подкупе в значительном размере назначается менее строгое наказание, чем за обещание или предложение посредничества во взяточничестве.

16 августа Путин также поручил Генпрокуратуре до 15 июля 2024 года представить предложения по совершенствованию правового регулирования вопросов, связанных с выявлением и пресечением преступлений коррупционной направленности, предметом которых являются цифровые активы и валюты.