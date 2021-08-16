Путин поручил утвердить программу по антикоррупционному просвещению россиян

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ «О Национальном плане противодействия коррупции на 2021-2024 годы», в котором содержится поручение об утверждении программы по антикоррупционному просвещению населения.

Согласно документу, Министерству науки и высшего образования РФ надлежит обеспечить утверждение и реализацию данной программы. Ведомству также предписано предусмотреть проведение соответствующих мероприятий для россиян, которые проходят обучение по программам общего, среднего профессионального и высшего образования.

Доклад о реализации программы следует предоставлять каждый год в срок до 1 февраля. Итоговый отчет должен быть представлен 10 декабря 2024 года.

Указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

Борьба с коррупцией на территории Российской Федерации продвигается последовательно, эффективность этой борьбы растет. Об этом 23 июля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он добавил, что последовательные действия ведутся ежегодно. Эффективность такой работы с каждым разом становится все выше.