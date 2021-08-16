Кабмин разработает меры взаимодействия бизнеса и власти в борьбе с коррупцией

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Российское правительство разработает комплекс мер по повышению эффективности взаимодействия государственных органов и бизнеса по вопросам противодействия коррупции. Это следует из Национального плана противодействия коррупции на 2021–2024 годы, утвержденного указом президента РФ Владимира Путина в понедельник, 16 августа.

Данная работа будет проводиться с участием уполномоченного по защите прав предпринимателей в Российской Федерации, иных заинтересованных государственных органов и организаций, а также Торгово-промышленной палаты Российской Федерации и общероссийских объединений предпринимателей (работодателей).

Доклад о результатах исполнения поручения надлежит представить до 30 мая 2023 года.

Кроме того, кабмину поручено проанализировать коррупционные риски, связанные с участием государственных гражданских служащих на безвозмездной основе в управлении коммерческими организациями, являющимися организациями государственных корпораций или публично-правовых компаний, и их деятельностью в качестве членов коллегиальных органов управления этих организаций.

Доклад о результатах исполнения данного поручения предписано представить до 1 сентября 2023 года.

Указ президента РФ опубликован на официальном портале правовой информации.

Владимир Путин также поручил Министерству науки и высшего образования РФ обеспечить утверждение и реализацию программы по антикоррупционному просвещению населения. Ведомству предписано предусмотреть проведение соответствующих мероприятий для россиян, которые проходят обучение по программам общего, среднего профессионального и высшего образования.