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Свыше 100 тысяч жителей Подмосковья получат выплату на детей 8-16 лет

Татьяна Плотникова

Общество
Свыше 100 тысяч жителей Подмосковья получат выплату на детей 8-16 лет
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Количество получателей пособия на детей в возрасте от восьми до шестнадцати лет в Московской области составляет 106 тысяч человек. Об этом рассказали в пресс-центре Московской областной думы.

Новая мера социальной поддержки была введена на федеральном уровне и финансируется из бюджета страны. Заявления на получение выплат в Подмосковье подали уже 98 тысяч человек.

Размер выплаты составит половину регионального прожиточного минимума — более 6,7 тысячи рублей. Деньги будут поступать на каждого ребенка ежемесячно до достижения им возраста 17 лет.

Получить пособия может единственный родитель, если второй родитель умер; если в свидетельстве о рождении нет данных о втором родителе или сведения об отце внесены по заявлению матери ребенка; если второй родитель признан безвестно пропавшим или объявлен умершим; если на ребенка назначена выплата алиментов по решению суда.

Выплата полагается семьям, живущим в России, при наличии у родителя гражданства РФ, постоянного места жительства или временной регистрации в стране, в следующих условиях: доход на каждого члена семьи не превышает прожиточного минимум, перечень имущества семьи соответствует критериям нуждаемости; у совершеннолетних членов семьи есть доход или уважительная причина его отсутствия, сообщает агентство городских новостей «Москва».

В Совете Федерации также рассказали о новых мерах поддержки российских семей. Правительство выделит более 36 миллиардов рублей на новые пособия родителям-одиночкам, которые воспитывают детей в возрасте от восьми до 17 лет.

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