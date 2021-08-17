В Роспотребнадзоре рассказали, как избежать отравления грибами

Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Каждый год в России происходит около тысячи случаев отравления грибами, примерно 30 человек умирают. В Роспотребнадзоре рассказали, как избежать подобного исхода.

Чаще всего пищевые отравления грибами связаны с недостатком информации о грибах: люди собирают незнакомые или ложные грибы, в местах, где они накапливают соли тяжелых металлов и ядохимикаты (около дорог, в городских парках).

Токсичным может быть и съедобный гриб в засушливое время года или после обработки места сбора грибов пестицидами или ядохимикатами.

Важно также помнить, что грибы являются тяжелым продуктом, в них много грибной клетчатки — хитина, который не переваривается и затрудняет доступ к перевариваемым веществам пищеварительным сокам. Поэтому блюда из грибов рекомендуются только здоровым людям, не страдающим заболеваниями пищеварительного тракта.

Перед приготовлением все грибы рекомендуется предварительно отварить не менее десяти минут, отвар слить. Отваренные грибы нужно промыть и лишь затем приготовить их по рецепту.

Не следует собирать грибы в ведра, полиэтиленовые пакеты или мешки — это приводит к быстрой порче и повреждению ножки грибов, что затруднит последующую переборку и сортировку и может привести к попаданию в блюдо ядовитых грибов.

Нельзя собирать старые, переросшие, червивые и неизвестные грибы, а также пробовать их во время сбора.

Чтобы не отравиться, нужно подвергать грибы кулинарной обработке в день сбора, причем нельзя мариновать или солить грибы в оцинкованной посуде и глиняной глазурованной посуде. Не следует хранить грибы в тепле — это скоропортящийся продукт, сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора.

В августе в столице начался грибной сезон. Собирать грибы на особо охраняемых природных территориях Москвы запрещено, поэтому экологи предлагают заняться фотоохотой. Специалисты Мосприроды напомнили, что в природных парках нельзя сбивать и топтать грибы. При этом уничтожаются их плодовые тела, это негативно влияет на экосистему. Также грибы являются пищей для животных.