Хоккейного тренера задержали в Москве по подозрению в крупной краже

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Сотрудники правоохранительных органов Московской области и Ленинского городского округа задержали двоих жителей столицы в возрасте 27 и 32 лет по подозрению в краже в особо крупном размере. Об этом во вторник, 17 августа, рассказали в региональном главке Министерства внутренних дел РФ.

По версии следствия, задержанные по фиктивным документам сняли квартиру недалеко от места проживания потерпевшего и наблюдали за ним в течение двух месяцев. Дождавшись отъезда хозяина элитного жилья, мужчины незаконно проникли через открытое окно к нему в жилище и похитили из сейфа денежные средства, ювелирные украшения, наручные часы, а также другие ценные вещи.

Общая сумма материального ущерба превысила 25 миллионов рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса РФ «Кража».

С помощью записей камер видеонаблюдения полицейские установили и задержали подозреваемых в Москве. При обыске по местам их проживания обнаружили часть ранее похищенного имущества, предмет, конструктивно схожий с пистолетом, а также автомобиль, на котором задержанные скрылись с места преступления. Изъятое оружие направлено на экспертизу.

Один из подозреваемых являлся тренером команды по хоккею, в которой занимался потерпевший — руководитель коммерческой фирмы. С его слов, тренер часто бывал у него в гостях и знал, где хранятся деньги.

Суд санкционировал взятие обоих задержанных под стражу, сообщает «МВД Медиа».