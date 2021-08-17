Горожанам рассказали об обновлениях голосового помощника в приложении «Моя Москва»

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У голосового помощника в приложении «Моя Москва» появились новые функции. Теперь система станет для москвичей настоящим виртуальным другом, с которым можно провести беседу на разные темы. Система также научилась делиться с горожанами своими успехами.

По словам министра правительства Москвы, руководителя городского департамента информационных технологий Эдуарда Лысенко, количество систем с голосовыми помощниками вырастет в Москве в полтора раза к 2023 году.

Для того, чтобы начать разговор с виртуальным ассистентом, москвичу необходимо нажать на специальный значок и произнести свой вопрос. В качестве ответа на экране появятся запрошенные пользователем данные или окно для получения соответствующих услуг.

Кроме того, голосовой друг может распознавать устные фразы и отвечать полноценными предложениями. Так, например, москвич может спросить у виртуального друга о том, как он поживает и какие имеет планы на будущее.

В настоящее время виртуальный ассистент работает в тестовом режиме и доступен пока только 30 процентам пользователей. Он может помочь горожанам получить информацию о домашних заданиях ребенка, показать график отключения в Москве горячей воды и назвать сумму счета за жилищно-коммунальные услуги.

В ближайшем будущем пользователи приложения «Моя Москва» смогут получать с помощью виртуального друга большинство услуг в городе, передали на официальном сайте мэра Москвы.

До этого, 26 июля, сообщалось, что за первые шесть месяцев 2021 года в приложении «Моя Москва» появилось более 450 тысяч новых пользователей. С момента запуска приложения в 2019 к нему в общей сложности присоединились 2,8 миллиона человек. Об этом в понедельник, 26 июля, сообщили в пресс-службе департамента информационных технологий.