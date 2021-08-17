СМИ: «Талибан»* объявил общую амнистию для чиновников в Афганистане

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Представители движения «Талибан»* во вторник, 17 августа, объявили общую амнистию для бывших правительственных чиновников. Они также призвали возобновить работу в государственных учреждениях.

— Для всех объявлена всеобщая амнистия, поэтому вы должны с полной уверенностью вернуться к привычной жизни, — говорится в заявлении талибов*, передает AFP.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в Оман, передает RT.

На фоне конфликта Норвегия и Дания приняли решение закрыть свои посольства в Кабуле. США перебросили в столицу Афганистана около четырех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.

13 августа в МИД России сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.

* «Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.