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Джаз и соул: москвичам рассказали о новом сезоне проекта «Музыка на крыше»

Полина Долганова

Город
Джаз и соул: москвичам рассказали о новом сезоне проекта «Музыка на крыше»
Фото: Вечерняя Москва
Россия, Москва, проспект Мира, 123Б Карта всех событий

Четвертый сезон проекта «Музыка на крыше» стартует в Москве. Выступления популярных музыкантов традиционно пройдут на панорамной площадке у подножия павильона «Рабочий и колхозница». Сезон живых концертов продлится до середины сентября.

Мероприятия проекта будут проходить по воскресеньям. В программу входят джазовые композиции, соул и инструментал.

Так, например, 22 августа в 18:00 москвичей приглашают на концерт Jazz Time.

В этот вечер на крыше павильона выступят первая виолончель Большого театра и композитор из Колумбии Анджело Торрес, кубинский пианист Фернандо Санчес и российский саксофонист-виртуоз Сергей Мальцев. Кроме того, певица Asha исполнит многие известные композиции.

В 20:30 горожане смогут переместиться на второй концерт, который будет называться Movie Night. Музыканты исполнят саундтреки из самых известных картин мирового кинематографа («Звезда родилась», «Запах женщины», «Ирония судьбы, или С легким паром!» и других). Основной состав музыкантов в этот вечер пополнит трубач и композитор Салман Абуев.

Концертная площадка на крыше павильона будет заполняться на 50 процентов от общей вместимости в связи с распространением коронавирусной инфекции, подытожили на официальном сайте мэра Москвы.

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