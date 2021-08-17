Захарова осудила Байдена за заявление о выполненных в Афганистане целях

Фото: МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила заявления президента США Джо Байдена о якобы выполненных целях в Афганистане с реальностью.

В своем Telegram-канале Захарова отметила, что прежде чем заявлять подобное, необходимо задаться вопросом, кто определил цели, о которых идет речь.

— В резолюции 1386 СБ ООН четко сказано, что целью Международных сил содействия безопасности является оказание помощи афганскому Временному органу в обеспечении безопасности в Кабуле и прилегающих к нему районах, с тем чтобы афганский Временный орган, а также персонал ООН могли действовать в условиях безопасности, — написала представитель российского внешнеполитического ведомства.

После Совет Безопасности ООН расширил миссию за пределы Кабула, пока в октябре 2006 Международные силы содействия безопасности не взяли под свою защиту всю территорию страны. Увеличение контингента в Афганистане было сделано для сдерживания талибов*, передает ФАН.

— Теперь вы сами можете сделать вывод, выполнены цели или нет, — заключила дипломат.

Президент США Джозеф Байден ранее заявил, что готов к критике за вывод американских военных из Афганистана, однако настаивает на том, что это решение было верным.

Конфликт в Афганистане обострился после заявления Байдена о выводе американских войск с территории государства. После этого талибы* начали активные боевые действия против афганских военнослужащих.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в Оман.

* «Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.