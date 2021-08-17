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Жилой дом на тысячу семей построят в Гольянове

Полина Долганова

Город
Жилой дом на тысячу семей построят в Гольянове
Фото: Пресс-служба Москомархитектуры
Россия, Москва, Амурская улица Карта всех событий

Многосекционный дом построят на востоке столицы в рамках второго этапа работ по возведению жилого комплекса «Амурский парк» на одноименной улице. Об этом сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

По ее словам, застройщик уже получил соответствующее разрешение на строительство.

Трехсекционный дом, общая площадь которого составит более 72 тысяч квадратных метров, вместит в себя 1063 квартиры. Проектом также предусматривается возведение парковки на 220 машино-мест.

Общая площадь коммерческих помещений в здании составит 1500 «квадратов».

Проект «Амурский парк» включает в себя 17 корпусов разной высоты, подземную парковку и детский сад. На первых этажах домов появятся супермаркеты и кафе. Рядом с новым объектом есть образовательные учреждения для детей, поликлиники и торговые центры.

В настоящее время в рамках первого этапа работ специалисты продолжают возводить четыре корпуса ЖК.

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