Путин поручил упростить процедуры оказания финансовой помощи пострадавшим в результате ЧС

Фото: Администрация президента РФ

Российский президент Владимир Путин поручил упростить процедуры оказания финансовой помощи пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций россиянам до 1 сентября текущего года. Соответствующие поручения опубликованы во вторник, 17 августа, на сайте Кремля.

— Правительству РФ о внесении в законодательство РФ изменений, предусматривающих упрощение процедуры предоставления гражданам, признанным пострадавшими в результате чрезвычайных ситуаций природного характера, единовременной денежной выплаты, а также денежных выплат в связи с утратой имущества первой необходимости на основании подтверждения факта проживания в жилых помещениях, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации, — говорится в сообщении.

Глава государства ранее заявил, что природные бедствия, обрушившиеся на несколько регионов Российской Федерации, носят сегодня беспрецедентный характер.

В Якутии пылают пожары: на этой территории зафиксировано 164 природных возгорания. Сильные дожди привели к локальным подтоплениям в селе Красногорка Ленинского района в восточной части Крыма. В июне из-за сильных ливней были подтоплены Ялта, Керчь и другие районы на востоке Крыма.