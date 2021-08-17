Светлана Разворотнева, советник мэра г. Москвы по вопросам ЖКХ: Почему горячую воду отключают летом

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С наступлением лета в домах, подключенных к системе центрального теплоснабжения, начинаются плановые отключения горячей воды. Для москвичей доступ к графику отключения открыт на портале мэра Москвы.

Ежегодные отключения связаны с необходимостью профилактических работ в централизованной системе теплоснабжения. Перед холодным зимним периодом необходимо позаботиться о том, чтобы она работала без сбоев и надежно поставляла тепло в дома горожан.

Коммунальными службами проводятся работы по ремонту и профилактике на ТЭЦ и магистральных сетях, реконструкции тепловых распределительных сетей, гидроиспытания, поверка и замена изношенного оборудования. Также необходимо проверить надежность труб, сложная и многоступенчатая система которых охватывает весь город. Это можно сделать исключительно в период профилактических летних работ. Для проверки всей системы требуется, как минимум, 10 дней, что оптимально и для экономической стороны, ведь сокращение сроков отключения горячего водоснабжения неизбежно повлекло бы за собой увеличение тарифов, а, соответственно, и оплаты за услуги со стороны потребителей.

— Централизованная система теплоснабжения имеет свои преимущества в финансовой стороне для потребителя — она обходится значительно дешевле, ведь тепло подают в больших объемах сразу по всему городу, — поясняет советник мэра Москвы по вопросам ЖКХ Светлана Разворотнева. — Есть вариант установки бойлера в квартире, но его использование дороже, хотя и здесь можно индивидуально контролировать расход тепла».

Что касается расчета оплаты потребления горячей воды, то необходимо учитывать, что она осуществляется в соответствии с показаниями индивидуальных приборов учета, установленных в квартирах. Возможности для экономии существуют и здесь: чтобы счетчик горячей воды в период профилактического отключения не накручивал лишние кубометры, рекомендуется на это время перекрыть трубу горячего водоснабжения и пользоваться только холодной водой. Если в квартире отсутствуют счетчики, то норматив, по которому оплачивается горячее водоснабжение рассчитывается исходя из того, что во время профилактических работ в доме несколько дней не будет горячего водоснабжения. Вы можете запросить перерасчет оплаты горячего водоснабжения, если перерыв превышает нормативный или отключение горячей воды произошло по иной причине. За перерасчетом необходимо обратиться в МФЦ