Дом в районе Ростокино полностью расселили по программе реновации

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Проспект мира, дом 135А. Карта всех событий

В СВАО Москвы, в районе Ростокино, было полностью расселено пятиэтажное здание по адресу проспект Мира, дом 135а. Его жильцы получили новые квартиры в здании по адресу Сельскохозяйственная улица, дом 14, корпус 3. Об этом во вторник, 17 августа, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

По его словам, всего из дома на проспекте Мира и из здания на Сельскохозяйственной улице (дом 7/1) планируется переселить свыше 350 жильцов в рамках первого этапа реновации жилищного фонда Москвы. Первая из перечисленных многоэтажек была уже полностью расселена.

После демонтажных работ на месте этого объекта специалисты начнут строить новое здание в рамках реновации.

Левкин напомнил, что в районе Ростокино в рамках программы предстоит расселить и подвергнуть демонтажу в общей сложности 19 жилых зданий.

Для переселения москвичей уже были подобраны стартовые площадки по вышеуказанным адресам. Для дома на проспекте Мира уже началась разработка соответствующей документации.

Всего в Северо-Восточном административном округе столицы в программу вошли 499 зданий, жильцами которых являются 86,5 тысячи москвичей.

До этого новый дом на Шереметьевской улице в столичном районе Марьина Роща ввели в эксплуатацию. Об этом рассказали в пресс-службе Департамента строительства Москвы в понедельник, 16 августа.

В ведомстве отметили, что многоэтажка вмещает 120 квартир: 45 однокомнатных и двухкомнатных и 30 трехкомнатных.